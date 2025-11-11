Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στη Βόρεια Μακεδονία, ένα σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Κυβέρνηση, μετά τη σύλληψη του Ιλία Στοΐλεφ, Διευθυντή του Κρατικού Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη. Ο Στοΐλεφ κατηγορείται για δωροληψία, καθώς φέρεται να αποδέχθηκε χρηματισμό, προκειμένου να εγκρίνει παράνομα κοινοτική χρηματοδότηση σε αγροτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Στοΐλεφ, που συνδέεται πολιτικά με το κυβερνών VMRO-DPMNE, είχε συμφωνήσει με πρώην Υπουργό να λάβει 50 χιλιάδες ευρώ ως αντάλλαγμα για την έγκριση επιδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IPA/IPARD — ενός μηχανισμού στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που παραλάμβανε 400 ευρώ, τα οποία θεωρούνται «προκαταβολή» του συνολικού ποσού. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία προφυλακίστηκαν.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν την επ’ αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια του Προγράμματος IPARD, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο Πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι δικαιολόγησε την απόφαση, δηλώνοντας πως ήταν αναγκαία για να διερευνηθούν πιθανές παρατυπίες σε προηγούμενες εγκρίσεις ενισχύσεων.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κατηγόρησε τον Μίτσκοσκι για «γενικευμένη διαφθορά» και υποστήριξε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 100 εκατομμύρια ευρώ σε κοινοτικά κονδύλια, αφήνοντας χωρίς επιδοτήσεις χιλιάδες αγρότες. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) ισχυρίζεται επίσης πως η αναστολή των πληρωμών δεν ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά επιβλήθηκε ουσιαστικά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι επέμεινε ότι η απόφαση ήταν «προληπτικό μέτρο» της Κυβέρνησης και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της. Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία από τις αρχές της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων.

Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην έρευνα, επισημαίνοντας ότι, αν επιβεβαιωθούν παρανομίες, η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να κληθεί να επιστρέψει τα αμφισβητούμενα ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

