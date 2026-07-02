Αντιμέτωποι με σωρεία κατηγοριών βρίσκεται ένα ζευγάρι, που σκαρφάλωσε στο Empire State Building για μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο μασκοφόροι λάτρεις των extreme sports, οι οποίοι ανέβηκαν στην κορυφή ουρανοξύστη είναι η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Ιβάν Μπίρκους με καταγωγή από τη Ρωσία.

Το ζευγάρι συνελήφθη μετά το ριψοκίνδυνο εγχείρημά τους το μεσημέρι της Τετάρτης 01 Ιουλίου. Σύμφωνα με το ABC News, αντιμετωπίζουν πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι η διάρρηξη, η έκθεση σε κίνδυνο, η πρόκληση εγκληματικής φθοράς, η παράνομη είσοδος και η παραβίαση τοπικής νομοθεσίας.

Δείτε το βίντεο με το ζευγάρι στο ψηλό σημείο του Empire State Building:

Οι δύο τους οδηγήθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του Μανχάταν το βράδυ της Τετάρτης. Ο Μπίρκους, με ανέκφραστο πρόσωπο, ντυμένος στα μαύρα και με χειροπέδες, συνοδευόταν από δύο αστυνομικούς σε ένα λευκό βαν. Ακολουθούσε η Νικολάου, επίσης στα μαύρα, η οποία είχε ένα ειρωνικό χαμόγελο στα χείλη καθώς επιβιβαζόταν στο ίδιο όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν για την απαγγελία των κατηγοριών.

Το ζευγάρι ανέβηκε μέχρι το πιο ψηλό σημείο του εμβληματικού κτηρίου της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει συνολικό ύψος 443 μέτρα. Ενώ βρίσκονταν εκεί, άνοιξαν ένα πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη». Το μήνυμα φαίνεται να είναι μια παραλλαγή ρήσης του Βρετανού πολιτικού Ουίλιαμ Γκλάντστοουν, η οποία συχνά αποδίδεται λανθασμένα στον ροκ σταρ Τζίμι Χέντριξ.

Αφού άνοιξαν το πανό στο πιο ψηλό σημείο του ουρανοξύστη, άρχισαν να κατεβαίνουν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι. Σε μια χαμηλότερη πλατφόρμα του πύργου, ο Μπίρκους γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Η Νικολάου φάνηκε να λέει το «ναι», ενώ ένα ελικόπτερο που έκανε κύκλους γύρω από το κτήριο κατέγραψε το ζευγάρι να αγκαλιάζεται, να βγάζει τις μάσκες του και να φιλιέται.

Η Νικολάου, η οποία είναι influencer και συχνά ανεβάζει βίντεο όπου σκαρφαλώνει σε πανύψηλα κτήρια φορώντας μια μαύρη μάσκα γάτας, δημοσίευσε λίγο αργότερα μια σειρά από φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένου του στιγμιοτύπου της πρότασης αλλά και του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού της. Το ζευγάρι, που είναι γνωστό για τις αναρριχήσεις του σε ουρανοξύστες, είχε πρωταγωνιστήσει στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story» το 2024.

Οι τουρίστες και οι περαστικοί κοιτούσαν με δέος το σκηνικό που εκτυλισσόταν από πάνω τους, ενώ το παρατηρητήριο του Empire State Building εκκενώθηκε άμεσα. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή με κορδέλες, έκλεισε τον δρόμο και προχώρησε στη σύλληψη του ζευγαριού γύρω στη 13:00 το μεσημέρι.

Πηγή: Daily Mail