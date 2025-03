Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τη Μιανμάρ εδώ και δεκαετίες έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους και ο αριθμός, όσο περνούν οι ώρες, όλο και μεγαλώνει. Η κατεστραμμένη αυτή χώρα από τον εμφύλιο βιώνει τραγικές στιγμές από το πρωί της Παρασκευής, 28 Μαρτίου, όταν και σημειώθηκε η σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η έντασή της ήταν τόσο καταστροφική, που προκάλεσε θύματα και στη γειτονική Ταϊλάνδη, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι διασώστες στη Μιανμάρ καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, την ώρα που στη διάθεσή τους έχουν πενιχρά μέσα και οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος δυσχεραίνουν τις έρευνες. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι το προσωπικό έκτακτης ανάγκης βασίζεται σε φορητές γεννήτριες για την παροχή ενέργειας.

Μετά από περισσότερες από 24 ώρες απελπισμένων αναζητήσεων, όπου σκάβουν ακόμα και με τα χέρια μέσα στα συντρίμμια, πολλοί είναι εξαντλημένοι και απελπισμένοι. «Είμαστε εδώ από χθες το βράδυ. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Χρειάζεται περισσότερη βοήθεια εδώ», δήλωσε στο AFP ένας διασώστης.

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ έχει αυξηθεί σε 1.644, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει σε 3.408, με 139 αγνοούμενους.

Η στρατιωτική χούντα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 1.591 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή Μανταλέι, που είναι και το επίκεντρο του σεισμού.

Από χθες, η χούντα έχει ζητήσει βοήθεια από κάθε χώρα που είναι πρόθυμη να προσφέρει με όποιον τρόπο μπορεί. Αρκετές ήταν αυτές που ανταποκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, το AFP έκανε απολογισμό της βοήθειας που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής η διεθνής κοινότητα:

Η Κίνα έστειλε σήμερα μια ομάδα 82 διασωστών στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Μια άλλη ομάδα, από την επαρχία Γιουνάν, έφτασε επίσης σήμερα στη Γιανγκόν, το οικονομικό κέντρο της Μιανμάρ, ανέφερε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική κυβέρνηση θα παράσχει επίσης στη χώρα επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν (12,7 εκατομμύρια ευρώ), ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία διεθνούς βοήθειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τη Μιανμάρ μετά τον σεισμό. «Αυτή είναι μια πραγματική καταστροφή και θα βοηθήσουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι έστειλε σήμερα ομάδα 51 ατόμων, μεταφέροντας εννιά τόνους εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης ζωής και δύο σκύλων διάσωσης.

Η Ινδία έστειλε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της. «Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτήν την πτήση», είπε. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται», πρόσθεσε, υποσχόμενος περαιτέρω βοήθεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατομμυρίων δολαρίων «για να υποστηρίξει τις προσπάθειες αρωγής και διάσωσης». Η Σεούλ είπε ότι θα μπορούσε να στείλει πρόσθετη βοήθεια εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει το σύστημα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

Ο ΠΟΥ συντονίζει την απάντησή του στον σεισμό από τα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη επειδή «τον θεωρούμε τεράστιο γεγονός», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή η εκπρόσωπος Μάργκαρετ Χάρις.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε σήμερα τα συλλυπητήρια της Τεχεράνης στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην ανθρωπιστική προσπάθεια. «Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπακαέι (…) ανακοίνωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε επίσης την αποστολή μιας ομάδας βοήθειας στη Μιανμάρ, αποτελούμενη από έναν διοικητή και 49 διασώστες «για να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής βοήθειας». Ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Χασάν δήλωσε ότι το μπλοκ ASEAN, του οποίου είναι μέλη η Μιανμάρ και η Ταϊλάνδη, «είναι έτοιμο να βοηθήσει» τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους ανθρώπους και των δύο χωρών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε ο Ινδονήσιος ηγέτης στο «X» το βράδυ της Παρασκευής. «Η Ινδονησία είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές», διαβεβαίωσε.

