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Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ολοκληρωμένους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex) παρουσιάστηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ενόψει της δημοπρασίας του, στις 14 Ιουλίου.
O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου.
From South Dakota to Madison Avenue, Gus the T. Rex has officially landed at #SothebysNewYork.
Plan your visit >> https://t.co/fpXuLqqDM8
As one of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered, Gus is now on view to the public at the Breuer building ahead of… pic.twitter.com/HdqH3J5WVn
— Sotheby’s (@Sothebys) July 1, 2026
Ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν από το 2021 έως το 2023.
Ο T-Rex έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο, πριν από 66-72 εκατομμύρια χρόνια.
Με μήκος 11,6 μ., ο Γκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελούμενος από 183 οστά, είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 63%, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του είδους.
One of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered is headed to the auction block this July at #SothebysNewYork.
Register to bid now >> https://t.co/SkBXskHUEG
The 67-million-year-old specimen, affectionately named Gus after the cattle rancher who owned the… pic.twitter.com/L2O1mrCITV
— Sotheby’s (@Sothebys) June 26, 2026