Ένας 33χρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του το Σάββατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Γκαπ.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του

Ο άνδρας «έκανε σκι μαζί με άλλον έναν άνδρα, που είναι σώος καθώς κρατήθηκε από δέντρο» όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα, εξήγησε εισαγγελική λειτουργός. Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Την Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, επίσης στη Σερβιέρ.

Χιονοστιβάδες στοίχισαν τη ζωή πολλών ανθρώπων τον Ιανουάριο στις Άλπεις

Περίπου είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ