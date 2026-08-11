Ο χρόνος λιγοστεύει δραματικά για τους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια στη δυτική Κολομβία, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν τεράστιο αγώνα έπειτα από τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει συνεχώς, με τα νεότερα στοιχεία να κάνουν λόγο για 132 νεκρούς και 570 τραυματίες.

Η καταστροφική δόνηση των 7,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον νομό Τσοκό, κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ.

Πέντε μεγάλες πόλεις της χώρας, η Περέιρα, το Κάλι, η Κιμπντό, η Μανισάλες και η Αρμενία, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Τις βαρύτερες απώλειες καταγράφει μέχρι στιγμής η Περέιρα με 60 νεκρούς. Ο Δήμαρχος της πόλης, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, τόνισε εμφανώς φορτισμένος, πως η περιοχή βιώνει μια «ιστορικά δύσκολη κατάσταση (…) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τους τραυματίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυβερνήτης της Ρισαράλντα, Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, έκανε λόγο για «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτήρια», προσθέτοντας πως οι εικόνες από την Περέιρα είναι «πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτηρίων που έχουν καταρρεύσει».

Συνολικά 86 κτήρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς σε όλη τη χώρα, ενώ περισσότερα από 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το χτύπημα του Εγκέλαδου παρέλυσε και τις μεταφορές, καθώς επτά αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

«Εικόνες αποκάλυψης» και δραματικές διασώσεις

Στις πληγείσες περιοχές, η απόγνωση ξεχειλίζει. Ο φοιτητής Νομικής Γουίλμερ Κουέστα, που έσπευσε να βοηθήσει στα ερείπια, ανέφερε ότι είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια σε ύψος, από τον δεύτερο όροφο», περιγράφοντας τους κατοίκους ως «απελπισμένους».

Στην Κιμπντό, ο οδοντίατρος Χουλιάν Πένια αφηγήθηκε τον πανικό της στιγμής: «Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» γύρω του, ενώ αρκετοί από αυτούς «προσεύχονταν».

Στο Κάλι, διασώστες και πολίτες σκάβουν κυριολεκτικά με γυμνά χέρια. «Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», σημείωσε ο εθελοντής Αντρές Φελίπε Μεχία. Ωστόσο, τα μέσα είναι λιγοστά. Ο Νέλσον Μορένο, ο οποίος έψαχνε τη φίλη του, που τελικά ανασύρθηκε ζωντανή, υπογράμμισε την ανάγκη για εξοπλισμό: «Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά».

Η Άνα Μιλένα Γκριχάλμπα, που κατέφυγε σε ένα πάρκο του Κάλι, δήλωσε: «Αρχίσαμε να προσευχόμαστε, άλλοι έκλαιγαν, αλλά δόξα σοι ο Θεός, είμαστε καλά». Στην τουριστική «περιοχή του καφέ», οι ελλείψεις είναι τεράστιες. «Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό, ούτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας», ανέφερε η 66χρονη Μάρθα Εστράντα, περιγράφοντας τον σεισμό: «Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός… πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι».

Ενδεικτική του χάους ήταν και η επιχείρηση στην Περέιρα, όπου 16 άνθρωποι έμειναν παγιδευμένοι σε τελεφερίκ για έξι ώρες, προτού απεγκλωβιστούν.

Οι διεθνείς σύμμαχοι

Η τραγωδία αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του.

«Έχω αναλάβει άμεσα την ηγεσία της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Έχω διατάξει την εγκατάσταση ενός Ενιαίου Σταθμού Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των ζημιών και των πληγέντων. Έχω ζητήσει μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης και των πιο επειγουσών αναγκών», δήλωσε, προσθέτοντας πως θα μεταβεί στην Περέιρα «για να συνοδεύσει τους πληγέντες και να επιβεβαιώσει την ανταπόκριση της κυβέρνησης». Έστειλε, παράλληλα, μήνυμα στήριξης στους πολίτες: «Δεν είστε μόνοι. Το κράτος είναι παρόν και δρα».

Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, το εστιακό βάθος (άνω των 100 χλμ.) ίσως απέτρεψε τα χειρότερα.

Η διεθνής κοινότητα έσπευσε να συνδράμει την Κολομβία. Οι ΗΠΑ ενέκριναν βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως η Ουάσιγκτον «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση. Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, υποσχέθηκε «κάθε απαραίτητη υποστήριξη», ενώ η ΕΕ ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικος.

Συμπαράσταση έστειλε και η Αθήνα, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και στα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου».