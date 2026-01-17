Σκηνές που θυμίζουν Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), στη Λάρνακα, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 15:30, κυριολεκτικά μέσα στην «καρδιά» της πόλης, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις.

Ακόμη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές στην Λάρνακα έλαβαν αρχικά αναφορά για σύρραξη προσώπων, και λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερη πληροφορία, για ρίψη πυροβολισμών.

Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κανέναν από τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η σκηνή για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων.

Δείτε το βίντεο με την αιματηρή συμπλοκή:

Η κατάσταση έγινε περίπλοκη, όταν διαπιστώθηκε ότι από το συμβάν προέκυψαν τραυματισμοί.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας στη Λάρνακα, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αξιωματικός, στη σκηνή όπου εξελίχθηκε η συμπλοκή στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Παράλληλα, οι πληροφορίες των Αρχών αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε κλινική, για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Οι έρευνες των διωκτικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Έτσι, οι αστυνομικοί εξετάζουν σχολαστικά τον χώρο της συμπλοκής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν, για σοβαρές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αστυνομία, οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενεπλάκησαν στην συμπλοκή. Στη συνέχεια θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Mε πληροφορίες από Sigmalive και Philenews