Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη – Τύνιδα στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν το αεροσκάφος βρέθηκε στο «μάτι» μιας ισχυρής καταιγίδας.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού, καθώς το αεροπλάνο προσέγγιζε το αεροδρόμιο Τύνιδας-Καρχηδόνας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είχαν παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «χτυπηθεί» από ακραίες αναταράξεις.

Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ίδιοι οι επιβάτες και κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται ο πανικός που επικράτησε. Το αεροπλάνο τραντάζεται βίαια, ενώ στην καμπίνα αντηχούν οι κραυγές των τρομοκρατημένων ταξιδιωτών που έβλεπαν την πτήση τους να μετατρέπεται σε θρίλερ.

Η αγωνία, ωστόσο, παρατάθηκε, καθώς η κακοκαιρία καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή ολοκλήρωση της πτήσης. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους επιχείρησε επανειλημμένα να προσεγγίσει τον διάδρομο, όμως, βλέποντας ότι οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν, αναγκάστηκε να διακόψει τις διαδικασίες προσγείωσης και να δώσει στο αεροσκάφος εκ νέου ύψος.

Αυτή η παρατεταμένη παραμονή μέσα στο επίκεντρο της καταιγίδας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς απότομες κινήσεις του αεροπλάνου, εκτόξευσε την απελπισία των επιβατών στο κατακόρυφο.

Η αναγκαστική εκτροπή

Μπροστά στο αδιέξοδο, το πλήρωμα του θαλάμου διακυβέρνησης έλαβε την απόφαση να αλλάξει πορεία. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στο εναλλακτικό αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, όπου και πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση, βάζοντας τέλος στο μαρτύριο των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων (flight trackers), το αεροσκάφος αναχώρησε αργότερα από την Ενφίντα και προσγειώθηκε τελικά στον αρχικό του προορισμό, την Τύνιδα, όταν τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν.

Παρά τη σφοδρότητα των αναταράξεων και την ψυχολογική φόρτιση, το θετικό είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, με το επικίνδυνο περιστατικό να λήγει, ευτυχώς χωρίς χειρότερες συνέπειες.