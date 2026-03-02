Viral, έχει γίνει στο διαδίκτυο, η βίαιη απομάκρυνση 53 Εβραίων επιβατών, από ένα αεροπλάνο, από μέλη της ασφάλειας του αεροδρομίου της Βαλένθια στην Ισπανία.

Οι επιβάτες βρέθηκαν στο στόχαστρο καθώς τραγουδούσαν στα εβραϊκά και δεν σταμάτησαν παρά τις προειδοποιήσεις του πληρώματος του αεροσκάφους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη snci International / Strategic Desk (@sncinews)

Η ομάδα των Εβραίων είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, καθώς επέστρεφε από μια εβραϊκή καλοκαιρινή κατασκήνωση. Άρχισαν να τραγουδάνε εβραϊκά τραγούδια ενώ περίμενε την απογείωση, αγνοώντας τις συστάσεις του πληρώματος, με συνέπεια να ακολουθήσει, η επέμβαση της ασφάλειας του αεροδρομίου και να περάσει σε ορισμένους χειροπέδες.