Απαγόρευση κάθε διαμαρτυρίας που δεν έχει διοργανωθεί από εργατικά συνδικάτα προανήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, εξαπολύοντας δριμύτατη επίθεση κατά του ακροαριστερού κόμματος της Γαλλίας το οποίο, όπως είπε, επιχειρεί «να γκρεμίσει τη Δημοκρατία».

Ακροαριστερές ομάδες ευθύνονται για τα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε σύσκεψη με τις υπηρεσίες πληροφοριών επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Κατάρ.

Συγκεντρώσεις «που δεν έχουν καμία νομιμοποίηση» θα απαγορεύονται «όπου είναι δυνατόν», ενώ ακόμη και οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από συνδικάτα θα επιβλέπονται από τις κατά τόπους νομαρχίες, οι οποίες θα προτείνουν «εναλλακτικές διαδρομές» για την προστασία των μνημείων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων κτιρίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί συμβούλιο άμυνας την Παρασκευή για να ληφθούν «περαιτέρω αποφάσεις».

Ήδη, η νομαρχία της Λυόν απαγόρευσε κάθε είδους διαδήλωση, ενώ οι αρχές του Μπορντό εξουσιοδότησαν την αστυνομία να βιντεοσκοπεί διαδηλώσεις από drone.

Αστυνομικός κλοιός ενόψει της 24ης Οκτωβρίου

Το κλίμα φορτίζεται ενόψει των κινητοποιήσεων της 24ης Οκτωβρίου, καθώς στο Παρίσι εγκρίθηκε συγκεκριμένη νόμιμη διαδρομή για τους διαδηλωτές με αφετηρία τη Βαστίλη και απαγορευμένη την περιοχή της Όπερας.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού εξέδωσε νέα εντολή που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Πέμπτης σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένων των Ηλυσίων Πεδίων, του Ματινιόν, της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουλίας, καθώς και τουριστικών αξιοθέατων όπως το Μουσείο του Λούβρου.

Η γαλλική αστυνομία θωρακίζεται με ενισχυμένες κατά 20% δυνάμεις σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Ζαν-Ντιτιέ Μπερζέ.

«Βρισκόμαστε σε επίπεδο κινητοποίησης 20% υψηλότερο από ό,τι ήταν την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η επιχείρηση θα ενισχυθεί από στρατιώτες της δύναμης Sentinelle, επίλεκτες μονάδες της αστυνομίας και της χωροφυλακής (όπως η Raid, η GIGN ή η BRI), καθώς και από ελικόπτερα και τεθωρακισμένα οχήματα.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ καλεί τους ηγέτες των κομμάτων στο Ματινιόν.

«Ο Λεκορνύ θέλει να μας περιορίσει σε μια συζήτηση αποκλειστικά για την αστυνομία. Θέλω να του μιλήσω για τα βάσανα του γαλλικού λαού», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, διευκρινίζοντας ότι ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν θα παραστεί στη συνάντηση πολιτικών αρχηγών.

Το ακροαριστερό κόμμα επαναλαμβάνει σε ανακοίνωσή του ότι υπερασπίζεται σθεναρά «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ανεξάρτητα από τη βία».

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι θα παραστεί στη συνάντηση σήμερα το απόγευμα στο Ματινιόν, την οποία διοργανώνει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ, καταγγέλλοντας παράλληλα:

«Η κυβέρνηση δεν δίνει πολιτική απάντηση, αλλά προσπαθεί να διορθώσει την αποτυχία του περασμένου Σαββατοκύριακου».