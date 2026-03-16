Σκληρή κριτική προς συμμάχους και εταίρους άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την περιορισμένη στήριξη που παρέχουν στον πόλεμο, κατηγορώντας χώρες οι οποίες όπως ανέφερε, επί σειρά δεκαετιών, επωφελήθηκαν από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και την παρουσία χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στα εδάφη τους, αλλά σήμερα αποφεύγουν να εμπλακούν.

«Βοηθήσαμε για δεκαετίες. Τώρα είναι η σειρά τους να βοηθήσουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, καλώντας τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από την ασφάλεια των Στενά του Ορμούζ να συμβάλουν αποφασιστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη «εξουδετερώσει» την αεροπορία, το ναυτικό, τη βιομηχανική βάση, τα αντιαεροπορικά συστήματα και την ηγεσία του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στα πλήγματα που σημειώθηκαν στο νησί Χαργκ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, επισημαίνοντας πως «μια λάθος λέξη μπορεί να τα καταστρέψει όλα».

Όπως επεσήμανε, βρίσκεται από σήμερα (16/3) το πρωί, σε διαρκείς συνομιλίες με ηγέτες χωρών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να εμπλακούν, καθώς, όπως ανέφερε, το Ιράν έχει εξελιχθεί σε «χάρτινη τίγρη». Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα κράτη έχουν ήδη υποσχεθεί ότι θα συνδράμουν και προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις, ενώ άλλες χώρες εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες.

"It's only appropriate that people who are the beneficiaries of the Strait will help." "If there's no response or if it's a negative response I…



Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Γαλλία θα στηρίξει τις προσπάθειες, μετά από συνομιλία που είχε με τον Μανουέλ Μακρόν. Αντίθετα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι βέβαιο πως όλες οι χώρες που θα συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις, επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η εμπλοκή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες τη λίστα των χωρών που ενδέχεται να συγκροτήσουν έναν συνασπισμό για την προστασία των Στενών.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αντλούν μόλις περίπου το 1% του πετρελαίου τους μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αντίθετα, μεγάλες ασιατικές οικονομίες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, «περιμένοντας ουσιαστικά τα πάντα έτοιμα», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά.