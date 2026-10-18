Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν απεύθυνε διάγγελμα για την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες με ένα ιδιαίτερα σκληρό και αυστηρό ύφος.

Ο Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να προτάξουν τον δημοκρατικό διάλογο, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. «Όλοι όσοι σήμερα σας εξηγούν ότι η προτεραιότητα είναι να βγείτε στους δρόμους, να διαδηλώσετε, να προκαλέσετε αναταραχή, έχουν έναν μόνο στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία και να διαταράξουν τον πολιτικό διάλογο», τόνισε.

Υπερασπίστηκε τη διεξαγωγή των δημόσιων συγκεντρώσεων και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, «με σεβασμό». «Η χώρα μας αξίζει μια όμορφη προεδρική εκλογική αναμέτρηση σε έξι μήνες», δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση για «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό».

Το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου:

«Οι νομάρχες θα λάβουν τις αποφάσεις σε συνεργασία με τους δημάρχους για την προστασία των πόλεών μας, των δημόσιων κτηρίων μας και των καταστημάτων μας», δήλωσε ο Μακρόν. Διευκρίνισε μάλιστα ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την «απαγόρευση ορισμένων συγκεντρώσεων» και τη λήψη «κάθε αναγκαίας ενέργειας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν κάθε μορφή βίας και να απευθύνουν έκκληση για ψυχραιμία». «Η χώρα έχει ανάγκη από τάξη, εκτόνωση και όχι από κλιμάκωση», επεσήμανε.

Μέτρα για την εκπαίδευση και τους νέους

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί από αυτή την εβδομάδα μαζί με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν μέτρα για τις ανησυχίες των νέων.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη νεολαία μας να πιστέψει στο μέλλον χωρίς να της δίνουμε τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσει τα μέτρα και να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Προειδοποιήση προς τους δράστες των επεισοδίων

Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε προειδοποίηση προς τους δράστες των επεισοδίων: «Θα είμαστε αμείλικτοι. O διάλογος δεν σημαίνει ούτε αδυναμία ούτε ατιμωρησία».

Οι ασταμάτητες κινητοποιήσεις στη Γαλλία που έχουν μετατρέψει το Παρίσι και την επαρχία της χώρας σε «εμπόλεμη ζώνη» ανάγκασαν τον Εμμανουέλ Μακρόν να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτοκύριακου «ξέφυγαν», αφήνοντας πίσω έναν πολίτη νεκρό, χιλιάδες συλλήψεις, κι άγρια επεισόδια με την αστυνομία.Ένας 20χρονος ακρωτηριάστηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στο Σαιντ – Ετιέν και μια 17χρονη έχασε το μάτι της στη Μιλούζ. Το Δημαρχείο στη Λιμόζ πυρπολήθηκε από κουκουλοφόρους, ενώ άλλοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Δημαρχείο της Μασσαλίας. Καταστήματα λεηλατήθηκαν, κτήρια και υποδομές καταστράφηκαν φανερώνοντας την τεράστια πολιτική και οικονομική κρίση που πλήττει τη Γαλλία εδώ και εβδομάδες.