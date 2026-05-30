Νέες αιχμές κατά των ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, άφησε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, καταλογίζοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους.

Προειδοποίησε ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη, κατά την ομιλία του στην διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, του ετήσιου φόρουμ για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ασία, στη Σιγκαπούρη.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, αφού εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων», επανέλαβε τις επικριτές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, απέναντι στους Ευρωπαίους.

«Πολλές χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πράγματι ανεβάζουν ταχύτητα», πρόσθεσε ωστόσο ο Χέγκσεθ, χρησιμοποιώντας τη Νότια Κορέα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Η Νότια Κορέα έχει επενδύσει σταθερά στη δική της άμυνα, επειδή δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν ακαδημαϊκή άσκηση. Ζουν στην πρώτη γραμμή και γι’ αυτό χτίζουν πραγματική μαχητική ισχύ», τόνισε.

«Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

Ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης, βασισμένης σε κανόνες, την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

Έρχονται σημαντικές αποφάσεις για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έχει ασκήσει πιέσεις για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Το κλίμα επιδεινώθηκε, με την στάση των ευρωπαϊκών χωρών να μην υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε με το Ιράν, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση ή ενημέρωση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων, και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».