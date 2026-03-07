Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε χθες (6/3), ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο, μία ημέρα αφότου η Ουάσινγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών, που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού, το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία.

It should be a much bigger story that oil prices surged because of Trump’s illegal war in Iran, forcing the White House to ease sanctions on Russian oil—only for Russia to take that money and help Iran target American troops. — Mike Nellis (@MikeNellis) March 6, 2026



«Μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Kudlow» του Fox Business.

Bessent: “We may unsanction other Russian oil” pic.twitter.com/gNcU5GpCEf — Aaron Rupar (@atrupar) March 6, 2026



«Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε.