Σε τροχιά πλήρους οικονομικού και διπλωματικού αποκλεισμού περιέρχεται το Ιράν, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προσχωρώντας επίσημα στην ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία κυρώσεων «Operation Economic Outcast» (Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος).

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας την βαθιά ικανοποίηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την «ισχυρή και έγκαιρη στάση» που υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες.

Μπέσεντ: «Θα κοπεί κάθε οικονομική γραμμή ζωής»

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της να αποτρέψουν το ιρανικό καθεστώς από το να εκμεταλλεύεται τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αρτηρίες για την προώθηση των επικίνδυνων σχεδιασμών του.

Στο μήνυμά του, ο Σκοτ Μπέσεντ σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενταχθεί επίσημα στην Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος (Operation Economic Outcast) και εκτιμούμε την ισχυρή και έγκαιρη στάση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται σθεναρά στο πλευρό των συμμάχων μας για να διασφαλίσουν ότι το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να χρηματοδοτήσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, τα προγράμματα όπλων και τους αντιπροσώπους της τρομοκρατίας».

Στέλνοντας ένα σαφές τελεσίγραφο προς την ηγεσία του Τεχεράν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών συμπλήρωσε:

«Ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής».

Ο στόχος της «Operation Economic Outcast»

Η «Operation Economic Outcast» αποτελεί το κεντρικό όχημα της αμερικανικής στρατηγικής για την επιβολή αυστηρών δευτερογενών κυρώσεων, τη στόχευση των παράλληλων τραπεζικών δικτύων του Ιράν και τον περιορισμό των εσόδων του από τις εξαγωγές ενέργειας.

Η επίσημη προσχώρηση της Ε.Ε. στην επιχείρηση αυτή προσδίδει πλέον οικουμενική διάσταση στα μέτρα, αφού αναμένεται να αυξήσει δραματικά την πίεση στην ιρανική οικονομία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενταχθεί επίσημα στην Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος και εκτιμούμε την ισχυρή και έγκαιρη στάση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται σθεναρά στο πλευρό των συμμάχων μας για να διασφαλίσουν ότι το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να χρηματοδοτήσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, τα προγράμματα όπλων και τους αντιπροσώπους της τρομοκρατίας. Ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής».