Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά του Ιράν.

Επεσήμανε ωστόσο ότι έχει κατατεθεί αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κογκρέσο, με στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής στρατιωτικής ετοιμότητας.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το αίτημα «συμπληρωματικό», τονίζοντας ότι «υπάρχουν άφθονα χρήματα για τη χρηματοδότηση αυτού του πολέμου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατού και στο μέλλον.

Ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης φόρων για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.