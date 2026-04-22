Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» ώστε να «υπονομεύσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια.

«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει αυτές τις ροές – μέσω μυστικής εμπορικής και χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας – διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.