Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» ώστε να «υπονομεύσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια.
«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει αυτές τις ροές – μέσω μυστικής εμπορικής και χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας – διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
As @POTUS has made clear, the United States Navy will continue the blockade of Iranian ports. In a matter of days, Kharg Island storage will be full and the fragile Iranian oil wells will be shut in. Constraining Iran’s maritime trade directly targets the regime’s primary…
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 21, 2026