Νέα στοιχεία που προέκυψαν από έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο την υπόθεση του Jeffrey Epstein, αποκαλύπτοντας εσωτερική αλληλογραφία σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση κρυφών καμερών στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς.

#EpsteinFiles Nobody is asking why #HardeepSinghPuri had to take 2 Appointments with #Epstein on Back-to-back days.. Sunday, 8th June, 2014 : 1:30 to 3 pm

Monday, 9th June, 2014: 11 am Source:https://t.co/6DJym2zekz pic.twitter.com/EMLNh5rK2J — Shuvankar Mukherjee (@shuvankr) February 13, 2026



Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα του 2014 που εξασφάλισε το Sky News, ο Έπσταϊν φέρεται να ζήτησε την αγορά τριών καμερών με αισθητήρα κίνησης και δυνατότητα καταγραφής. Σε μήνυμα με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014, απευθυνόμενος στη βοηθό του, ανέφερε: «Ας αγοράσουμε τρεις κρυφές κάμερες με αισθητήρα κίνησης και καταγραφή, ευχαριστώ».

Sky News has found an email exchange from 2014 in which convicted sex offender Jeffrey Epstein asked a member of staff to install hidden video cameras at his home in Palm Beach, Florida. Date and forensics correspondent @Chesh explains the findings ⬇️https://t.co/7KJ3JCkx7v pic.twitter.com/KBZZXKgFM3 — Sky News (@SkyNews) February 13, 2026

Κρυμμένες μέσα σε κουτιά χαρτομάντιλων

Η απάντηση που εστάλη λίγες ώρες αργότερα επιβεβαίωνε ότι οι συσκευές είχαν ήδη αγοραστεί, φορτιστεί και ότι είχε ξεκινήσει η εγκατάστασή τους. Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά, οι κάμερες τοποθετούνταν μέσα σε κουτιά χαρτομάντιλων του σπιτιού, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτές.

I found this email in the Epstein files I haven’t seen anybody else discuss yet ! An assistant is showing Epstein the setup for a room with a bed and where the hidden camera is located and facing the bed . This is where they filmed the kompromats ! 😃 pic.twitter.com/RF1IqGKrRm — WW2 The Eastern Front (@ShoahUkraine) February 8, 2026

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει τους ισχυρισμούς θυμάτων που εδώ και χρόνια υποστήριζαν ότι καταγράφονταν εν αγνοία τους στις ιδιοκτησίες του.

Βίντεο από το γραφείο στη Φλόριντα

Η ομάδα Δεδομένων και Εγκληματολογικής Ανάλυσης του Sky News ανέλυσε περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού εκτιμάται ότι προέρχεται από το οικιακό γραφείο του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Σε ένα από τα βίντεο, άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο ίδιος εμφανίζεται να συνομιλεί με γυναίκες στον χώρο. Σε άλλο στιγμιότυπο, γυναίκα φαίνεται να γονατίζει δίπλα του, ενώ εκείνος κάθεται με τα πόδια απλωμένα πάνω στο γραφείο. Η ποιότητα των εικόνων είναι χαμηλή και δεν επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίηση των προσώπων, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ημερομηνία καταγραφής.

This is FBI disinformation about no cameras found in Epstein’s house: living rooms / bedrooms >We have emails from 2014 showing Epstein was buying “hidden cameras” … “installing them into Kleenex boxes now”

>FBI took photos of a camera in a bedroomhttps://t.co/842Fzbncin pic.twitter.com/UKaxWWzIwt — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) February 9, 2026

Ευρήματα και το 2005

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται κάμερες σε ιδιοκτησίες του. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της αστυνομικής έρευνας του 2005 στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, βρέθηκε κάμερα κρυμμένη μέσα σε ρολόι στο γραφείο, καθώς και άλλη μία στο γκαράζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, ο Έπσταϊν είχε τότε ισχυριστεί ότι οι συσκευές είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενος φόβους για κλοπή.

Κάμερες και στη Νέα Υόρκη

Το 2019, μετά τη σύλληψή του, έρευνα στην κατοικία του στο Μανχάταν αποκάλυψε την ύπαρξη καμερών, μεταξύ άλλων και σε υπνοδωμάτιο. Οι εικόνες φέρονται να μεταδίδονταν σε οθόνες σε δωμάτιο του ισογείου, με πινακίδα που ανέγραφε «24ωρη Βιντεοεπιτήρηση». Παρόλα αυτά, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενημέρωσαν το Federal Bureau of Investigation ότι δεν διαπιστώθηκε εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης πέραν της εισόδου.

Υλικό εκβιασμού;

Οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις υποψίες ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να συγκέντρωνε υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης ή εκβιασμού εις βάρος επισκεπτών του, ανάμεσά τους και πρόσωπα με ισχυρή πολιτική ή οικονομική επιρροή. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τέτοιου είδους σκοπιμότητα, τα νέα ευρήματα εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από το εύρος και τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού.

Here’s pictures of a bucket of hard drives from the 2019 investigation. They were apparently not taken into evidence and promptly disappeared. Meanwhile, there are Epstein emails about hiding hidden motion-sensing cameras in kleenex boxes. Tracey is straight up ignoring… https://t.co/F8Ql0e9v5m pic.twitter.com/eJ6iQg2tDD — Elizabeth Lea Vos (@ElizabethleaVos) February 9, 2026



Ο Jeffrey Epstein βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και σύσταση κυκλώματος εκμετάλλευσης. Οι αμερικανικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, ωστόσο η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο, αν το σενάριο της αυτοχειρίας είναι αληθές ή εάν έχει συμβεί κάτι άλλο.