Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στην ενδεχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Βουδαπέστη, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος, οι όροι μιας πιθανής εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν φόβους ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών, θα μπορούσε να καταλήξει σε παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, υπονομεύοντας την σταθερότητα της γηραιάς ηπείρου και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Maybe they’re starting to understand. But Trump doesn’t listen — he has an ego. CNN reports the Trump–Putin meeting may be postponed.

After a call between Rubio and Lavrov, U.S. officials concluded Moscow’s stance hasn’t changed and still reflects its initial demands over… pic.twitter.com/bTBlyIWlNB — Shaun Pinner (@olddog100ua) October 21, 2025



Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. προετοιμάζει μια σειρά συντονισμένων ενεργειών για να ενισχύσει την διαπραγματευτική ισχύ του Κιέβου, ενόψει της επικείμενης συνάντησης Τραμπ–Πούτιν.

Τριπλή ευρωπαϊκή στήριξη στον Ζελένσκι

Στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εγκρίνουν ένα τριπλό πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία:

-Αύξηση χρηματοδότησης προς την ουκρανική κυβέρνηση.

-Ενίσχυση των στρατιωτικών αποστολών με νέα όπλα και πυρομαχικά.

-Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην διασφάλιση ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος, με την πλήρη στήριξη της Ευρώπης.

Η στροφή του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα της τα εδάφη, πέρασε στην πρόταση για «πάγωμα» της σύγκρουσης στα υφιστάμενα όρια – δηλαδή με σημαντικό μέρος του Ντονμπάς υπό ρωσικό έλεγχο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν, ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ουσιαστικά επικύρωση των εδαφικών κερδών του Πούτιν και θα δημιουργούσε προηγούμενο βίαιης αναδιάταξης συνόρων στην Ευρώπη.

Ο ρόλος του Όρμπαν και ο κίνδυνος παράκαμψης της Ε.Ε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Τραμπ και με ανοιχτούς διαύλους με την Μόσχα, έχει επανειλημμένα υπονομεύσει τις κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας.

Η στάση του προκαλεί νευρικότητα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται πως μια παράλληλη διπλωματική πρωτοβουλία, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, μπορεί να απομονώσει την Ουκρανία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν επίσημα να παραστούν στη συνάντηση ή να διασφαλιστεί τουλάχιστον η συμμετοχή του Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να παραστεί, εφόσον προσκληθεί.

Η κατάσχεση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων

Ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα της συνόδου κορυφής είναι η πρόταση για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός «δανείου αποζημίωσης» υπέρ της Ουκρανίας, το οποίο θα επιστραφεί μόνο στην περίπτωση που η Ρωσία καταβάλει μελλοντικά αποζημιώσεις πολέμου.

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα εν λόγω κεφάλαια, εκφράζει ανησυχίες για το ενδεχόμενο να πληγεί η φήμη του ως χρηματοπιστωτικού κόμβου.Παράλληλα, αρκετές χώρες ζητούν την στήριξη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ώστε να διατηρηθεί η διεθνής αξιοπιστία του ευρώ.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς την Μόσχα, ότι η Ουκρανία θα έχει τους οικονομικούς πόρους να συνεχίσει τον πόλεμο για 2-3 χρόνια ακόμη.

19ος γύρος κυρώσεων και κίνδυνος αποσταθεροποίησης της Ευρώπης

Η Ε.Ε. σχεδιάζει ταυτόχρονα την έγκριση ενός νέου πακέτου κυρώσεων, του 19ου στη σειρά, το οποίο θα στοχεύει τραπεζικά συστήματα και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να «παρακάμπτει» τις κυρώσεις. Η σλοβακική κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίκο, που είχε εκφράσει αντιρρήσεις λόγω της ενεργειακής εξάρτησης της από την Ρωσία, φαίνεται πλέον διατεθειμένη να συναινέσει υπό όρους.

Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η ενδεχόμενη επικράτηση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία, θα στείλει μήνυμα ατιμωρησίας και θα ενισχύσει τα γεωπολιτικά ρίσκα για χώρες όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μαζικό επανεξοπλισμό στην Ευρώπη και να οδηγήσει σε πολιτική αναστάτωση.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αποτελεί σημείο καμπής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για το κλίμα ενότητας στους κόλπους της Ευρώπης. Οι ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: καμία συμφωνία εκεχειρίας δεν μπορεί να υπονομεύσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ούτε να επιβληθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή του Κιέβου.

Η Ε.Ε. προσπαθεί να ανακτήσει τον διπλωματικό της ρόλο, υπογραμμίζοντας πως η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιτευχθεί με παραχωρήσεις στον επιτιθέμενο, αλλά με την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών.