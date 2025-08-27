Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η υπόθεση μιας 14χρονης που συνελήφθη, επειδή κρατούσε τσεκούρι και μαχαίρι, προσπαθώντας να προστατεύσει την ίδια και τη μικρή της αδελφή,  από σεξουαλική επίθεση άγνωστου άνδρα.


Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 24 Αυγούστου, στην περιοχή St Ann Lane, στο Ντάντι.

Η αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό που αφορούσε ανήλικη με αιχμηρά αντικείμενα και φτάνοντας στο σημείο, προχώρησε στη σύλληψή της, για οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας που φέρεται να απείλησε τις δύο ανήλικες,  είναι μετανάστης μουσουλμανικής καταγωγής.

Η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #επίδοξος βιαστής #επίθεση #Σκωτία #τσεκούρι