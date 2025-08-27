Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η υπόθεση μιας 14χρονης που συνελήφθη, επειδή κρατούσε τσεκούρι και μαχαίρι, προσπαθώντας να προστατεύσει την ίδια και τη μικρή της αδελφή, από σεξουαλική επίθεση άγνωστου άνδρα.

14 YO British girl said “Enough is Enough” and defended herself and her friend with an axe and knife against a migrant who attempted to assault and rape her near St Ann’s Lane in Dundee, Scotland. I think this moment is the turning point.

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 24 Αυγούστου, στην περιοχή St Ann Lane, στο Ντάντι.

Η αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό που αφορούσε ανήλικη με αιχμηρά αντικείμενα και φτάνοντας στο σημείο, προχώρησε στη σύλληψή της, για οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας που φέρεται να απείλησε τις δύο ανήλικες, είναι μετανάστης μουσουλμανικής καταγωγής.

Η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση.