Η Αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι εξετάζει νέα στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του Τζέφρι Έπστιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ στο ιστορικό κτήμα.

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε ότι οι ενεργές έρευνες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και καθοδηγούνται αποκλειστικά από αποδεικτικά στοιχεία, έχοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των επιζώντων θυμάτων, χωρίς να επιτρέπονται περαιτέρω σχόλια για την πορεία της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί για διακίνηση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της express, η υπόθεση εστιάζει σε καταγγελίες ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν παράνομα στο σκωτσέζικο κτήμα. Η επίσκεψη του ζεύγους είχε λάβει χώρα το 1999 έπειτα από πρόσκληση του τότε πρίγκιπα Άντριου, ενώ παλαιότερες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την παρουσία του Έπσταϊν και του Άντριου σε εξόρμηση κυνηγιού στην περιοχή.

Το βασιλικό καταφύγιο και η ρήξη με το Παλάτι

Το Κάστρο του Μπαλμόραλ στα Χάιλαντς της Σκωτίας ανήκει στη βασιλική οικογένεια από το 1852, αποτελώντας ένα από τα πλέον πολύτιμα καταφύγιά της και τον τόπο όπου απεβίωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 2022.

Ο απόηχος της υπόθεσης και οι στενές σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Έπσταϊν οδήγησαν στα τέλη του προηγούμενου έτους τον Βασιλιά Κάρολο στην οριστική αφαίρεση τόσο του πριγκιπικού του τίτλου όσο και του δουκάτου του.