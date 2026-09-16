Ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσαν οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του Ρώσου υποστράτηγου Αντόν Γκρούνις. Ο ανώτατος αξιωματικός σκοτώθηκε έπειτα από στοχευμένη επίθεση με drone στην κατεχόμενη περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο Γκρούνις, ο οποίος εκτελούσε χρέη διοικητή στην 4η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Μηχανοκίνητου Πεζικού Φρουρών, έχασε τη ζωή του στις 12 Σεπτεμβρίου. Η ουκρανική πλευρά προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση της επιχείρησης τέσσερις ημέρες αργότερα, αναφέροντας ότι το χτύπημα εκτελέστηκε από την 427η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Rarog».

Ο Ρόμπερτ «Madyar» Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο στρατηγός Γκρούνις εξουδετερώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, στο νυχτερινό του καταφύγιο, στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της περιφέρειας του Ντονέτσκ».

Αν και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyiv Independent σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις συνθήκες θανάτου του υποστράτηγου από ανεξάρτητες πηγές, το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra μετέδωσε πως η απώλεια του Γκρούνις επιβεβαιώθηκε και από τον Άπτι Αλαουντίνοφ, διοικητή των ειδικών δυνάμεων «Akhmat» και αναπληρωτή επικεφαλής της Κύριας Στρατιωτικοπολιτικής Διεύθυνσης των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Βίντεο από το πλήγμα που σκότωσε τον Γκρούνις:

Η προσωπική ενημέρωση στον Πούτιν και τα μετάλλια

Ο Αντόν Γκρούνις δεν ήταν μια τυχαία φιγούρα στη ρωσική στρατιωτική ιεραρχία. Τον περασμένο Ιούλιο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν ενημέρωσε αυτοπροσώπως τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη φερόμενη κατάληψη της Κοστιαντινίβκα.

Η ρωσική ανακοίνωση περί ελέγχου της συγκεκριμένης πόλης-οχυρού στο Ντονέτσκ είχε διαψευστεί κατηγορηματικά τόσο από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και από το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, με τις σφοδρές μάχες για την περιοχή να συνεχίζονται αμείωτες στο πλαίσιο της ευρύτερης ρωσικής προέλασης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, απένειμε στον Γκρούνις το Χρυσό Αστέρι και τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας, εξαίροντας το «θάρρος και τον ηρωισμό» του.

Κλιμακώνονται οι απώλειες Ρώσων αξιωματικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός αξιωματούχος Μπρόβντι, ο Γκρούνις αποτελεί τον έβδομο Ρώσο διοικητή επιπέδου ταξιαρχίας, μεραρχίας ή στρατιάς που χάνει τη ζωή του από ουκρανικά drones.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρωσικό επιτελείο φαίνεται να υπέστη και δεύτερο σοβαρό πλήγμα λίγα 24ωρα αργότερα. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκε και ο αντιστράτηγος Σεργκέι Μιλτσάκοφ, διοικητής της 51ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων, μετά από ουκρανική επίθεση σε θέση διοίκησης στο Ντονέτσκ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο θάνατος του Μιλτσάκοφ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Μόσχα.