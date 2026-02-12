Οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, επιτέθηκαν λεκτικά στους ιδιοκτήτες του καταστήματος «Le Constellation».

Έξω από το γραφείο του Εισαγγελέα στη Σιόν, περίμεναν οι συγγενείς, το ζεύγος Μορέτι, που είχε κληθεί για ανάκριση. Οι συγγενείς ήταν ντυμένοι με ρούχα που έφεραν φωτογραφίες των ανθρώπων τους και ήταν φανερά οργισμένοι.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι συνοδευόντουσαν από αστυνομικό και τον δικηγόρο τους, όταν πλήθος συγγενών έτρεξε πάνω τους, ξεκινώντας να τους φωνάζει.

«Ήταν πραγματικό λιντσάρισμα. Οι Μορέτι είχαν ελάχιστη προστασία όταν ξέσπασε η οργή των συγγενών. Όλοι όρμησαν πάνω τους, τους κόλλησαν στον τοίχο και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν», δήλωσε δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο.

Μεταξύ των συγγενών, ξεχώρισε ένας πατέρας, ο οποίος κλαίγοντας φώναζε: «Σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα πληρώσετε γι’ αυτό». Η μητέρα ενός 17χρονου ανέφερε ότι «Δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Δείτε βίντεο από τους οργισμένους συγγενείς των θυμάτων του Κραν Μοντανά:

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Ακόμη, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».