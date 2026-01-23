Μια γυναίκα, που αγνοούνταν επί 15 χρόνια, βρέθηκε θαμμένη σε κήπο σπιτιού, αφού τη δολοφόνησε η σύντροφός της.

Η Anna Podedworn, 40 ετών, κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Izabela Zablocka το 2010 και στη συνέχεια προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα.

Η Zablocka είχε μεγαλώσει στην Πολωνία, όπου έπειτα από έναν γάμο, στα 20 της, απέκτησε μία κόρη. Λίγο αργότερα χώρισε, ξεκίνησε σχέση με την Anna Podedworn, και μετακόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009.

Αρχικά έμειναν στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Ντέρμπι όπου εργάζονταν σε εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών.

Missing Polish mother was dismembered and buried in bin bags by partner, court hears https://t.co/bJu5d9YzNz pic.twitter.com/CxYSgg0jjZ — The Independent (@Independent) January 22, 2026

Η σορός της Zablocka βρέθηκε την 1η Ιουνίου 2025, θαμμένη στον κήπο ενός σπιτιού, όπου ζούσε το ζευγάρι.

Η τελευταία επικοινωνία της Zablocka με την οικογένειά της ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα της, τον Αύγουστο του 2010, μετά το οποίο χάθηκε η επαφή μαζί της.

Πώς έγινε η άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε λίγο μετά το τηλεφώνημα αυτό και η Anna Podedworn διαμέλισε τη σορό, κόβοντάς τη στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι, την έδεσε με μονωτική ταινία, τοποθέτησε τα λείψανα σε μαύρες πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και τα έθαψε στον πίσω κήπο. Στη συνέχεια κάλυψε το σημείο με τσιμέντο.

Η οικογένεια δήλωσε την εξαφάνισή της Zablocka στις βρετανικές αρχές τον Νοέμβριο του 2010 και πολωνικές στον Ιανουάριο του 2011, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να είπε επανειλημμένα ψέματα στην αστυνομία για την τύχη του θύματος.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 2024, όταν δημοσιογράφος από την Πολωνία επισκέφθηκε την Anna Podedworn στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να της πάρει συνέντευξη.

Λόγω της πίεσης που ένιωσε, φέρεται να κατέρρευσε και στη συνέχεια έστειλε email στην αστυνομία λέγοντας ότι είχε στοιχεία για την υπόθεση και αργότερα πήγε σε αστυνομικό τμήμα.

Παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Izabela Zablocka , ισχυριζόμενη όμως ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια καβγά και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Η εισαγγελία απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, ως νέο ψέμα, με σκοπό τη συγκάλυψη της δολοφονίας. Η δίκη συνεχίζεται.