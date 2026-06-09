Μια ασύλληπτη τραγωδία που ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου νου έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Τσεχία, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό. Μια 35χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή του νεογέννητου παιδιού της, αμέσως μετά τη γέννα, και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος με τον πιο φρικιαστικό τρόπο: ταΐζοντας μέλη του βρέφους στα σκυλιά της!

Η υπόθεση, που έχει παγώσει την τσεχική κοινωνία, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Πίλσεν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα γέννησε κρυφά στο σπίτι της ένα υγιέστατο αγοράκι. Αντί όμως να το κρατήσει στην αγκαλιά της, αποφάσισε να του κόψει το νήμα της ζωής. Οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κόβουν την ανάσα, καθώς η 35χρονη φέρεται να διαμέλισε το άψυχο σώμα του μωρού.

Το DNA στο στόμα του σκύλου «έδειξε» την ένοχη

Η φρικτή πράξη άρχισε να αποκαλύπτεται όταν κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν ανθρώπινα υπολείμματα και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Οι Αρχές ξεκίνησαν μια γιγαντιαία έρευνα, η οποία όμως είχε κολλήσει σε αδιέξοδο, καθώς δεν υπήρχε καμία αναφορά για εξαφάνιση βρέφους, ούτε στοιχεία που να οδηγούν στη μητέρα.

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε χάρη στην επιστημονική ανάλυση και τη βοήθεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Οι αστυνομικοί πήραν δείγματα DNA από το στόμα των σκυλιών της περιοχής. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά: στο στόμα ενός από τους σκύλους της 35χρονης εντοπίστηκε γενετικό υλικό που ταυτοποιούταν με τα υπολείμματα του άτυχου βρέφους.

Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη

Μετά την αδιαμφισβήτητη αυτή επιστημονική απόδειξη, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας. Η 35χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου της απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για δολοφονία σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατηγορούμενη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς η τσεχική δικαιοσύνη αναμένεται να εξαντλήσει την αυστηρότητά της για ένα έγκλημα που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ειδεχθή στα χρονικά της χώρας. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή συγκάλυψη από άλλο πρόσωπο του περιβάλλοντός της.