«Σκοτώστε τον Τραμπ» έγραφε στο μανιφέστο του ο μακελάρης της Μινεσότα, ο άνθρωπος που χθες επιτέθηκε σε καθολικό σχολείο την ώρα της προσευχής των παιδιών και σκότωσε με τα όπλα του, δύο από αυτά ενώ τραυμάτισε άλλα 17. Μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Annunciation, ταυτοποιήθηκε ως Robin Westman, 23 ετών.

Ο Westman, που προηγουμένως ήταν γνωστός ως Robert, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα παγκάκια της εκκλησίας περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του Westman εργαζόταν στο σχολείο, ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Robin το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 ακόμα άτομα – 14 παιδιά και τρεις ενήλικες, σύμφωνα με τις Αρχές. Η ταυτότητα του δράστη επιβεβαιώθηκε πρώτα από το τοπικό μέσο KSTP. Οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, ενώ δεν φαίνεται να έχει προηγούμενο ποινικό ιστορικό.

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον Westman, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο. Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του συνθήματα που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Σκοτώστε τον Τραμπ».

Ο ίδιος έγραφε ημερολόγιο στην κυριλλική γλώσσα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Westman είχε τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι – και χρησιμοποίησε και τα τρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας φαίνονταν να έχουν φραχτεί με σανίδες, υποδηλώνοντας ότι ο δράστης ήθελε να παγιδεύσει τα άτομα μέσα.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Τα εκτέλεσε μέσα στην εκκλησία

Μικρά παιδιά, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα έτρεχαν ουρλιάζοντας.

Παιδιά χαμένα μέσα στον πανικό και την απόγνωση. Αυτά τα λόγια αποτυπώνουν τον απόλυτο εφιάλτη, που εκτυλίχθηκε στη Μινεσότα το πρωί της Τετάρτης(27/8), όταν o ένοπλος εισέβαλε στην καθολική εκκλησία Annunciation, την ώρα που τελούνταν λειτουργία με μαθητές.

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τα τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, δολοφονήθηκαν μέσα στα στασίδια όπου παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία. Άλλα 14 παιδιά και τρεις ενήλικες μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 23 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε τμήμα από το ημερολόγιο και το μανιφέστο του δράστη και αυτόχειρα.