Το απόγευμα της Τρίτης (9/9) το Ισραήλ χτύπησε κτήριο στη Ντόχα μέσω αεροπορικής επιδρομής με 10 μαχητικά, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, που συνεδρίαζαν για πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Το ισραηλινό χτύπημα, επιβεβαίωσε ο στρατός του Ισραήλ (IDF).

Στόχος του χτυπήματος ήταν η εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, την ώρα που ανώτατα στελέχη της οργάνωσης βρίσκονταν στην περιοχή για διαπραγματεύσεις επί της νέας πρότασης Τραμπ για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν -εκ των οποίων πέντε μέλη της Χαμάς- αλλά τα ανώτατα στελέχη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο νέος ηγέτης της Χαλίλ Αλ Χάγια, κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ειδικότερα, νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια, ο Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες», πιθανότατα σωματοφύλακες ή σύμβουλοι ανώτερων στελεχών της Χαμάς. Πρόκειται για τους Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοάμεν Αμπού Ομάρ και Αχμάντ Αμπού Μαλέκ. Επίσης, σκοτώθηκε και ένας αξιωματικός του Κατάρ.

Οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις από τα αραβικά κράτη για «δειλή, επικίνδυνη και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Στην πρώτη επίσημη δήλωσή της μετά τις επιθέσεις στη Ντόχα, η Χαμάς αναφέρει ότι η ισραηλινή επίθεση είχε ως στόχο να υπονομεύσει την εκεχειρία και τις συνομιλίες για την ανταλλαγή.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν της απόπειρας δολοφονίας, ενώ έξι άλλοι, μεταξύ των οποίων ο γιος του αρχηγού της στη Γάζα Χαλίλ αλ-Χάγια και ένας από τους βοηθούς του, καθώς και ένας αξιωματικός από το Κατάρ, σκοτώθηκαν.

«Αυτό αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τον εγκληματικό χαρακτήρα της κατοχής και την επιθυμία της να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε η Χαμάς.

Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Δείτε βίντεο και στιγμιότυπα από την ισραηλινή επίθεση:

🇺🇸🇮🇱💥🇶🇦 | Le radiodiffuseur public israélien rapporte que l’attaque contre la direction du Hamas à Doha a été coordonnée avec les États-Unis. pic.twitter.com/knePp7z7QS — Arab Intelligence – المخابرات العربية (@Arab_Intel) September 9, 2025

צביקה מור, אביו של איתן שחטוף בעזה: “בטוח שהיום אני קרוב הרבה יותר לחבק את הבן שלי. גאה כאזרח ישראלי בכוחות הביטחון על הביצוע המדויק”#משדר_מיוחד@amirivgi pic.twitter.com/5KF3kx9wxM — C14 (@C14_news) September 9, 2025