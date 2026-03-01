Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών. Την πληροφορία μετέφερε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα τρία μέλη της οικογένειας βρίσκονταν σε περιοχή που επλήγη από αεροπορικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις ή επίσημη τοποθέτηση από την ιρανική κυβέρνηση.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με συνεχείς αναφορές για επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μετακινήσεις υψηλόβαθμων στελεχών σε ασφαλείς τοποθεσίες. Προηγούμενες πληροφορίες από ιρανικά και διεθνή μέσα ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του είχαν μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων.

Πηγή: AFP