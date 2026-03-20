H ιρανική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα, ο στρατηγός Ναϊνί σκοτώθηκε σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν στρατηγικά κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη και την περιοχή του Καράτζ τις προηγούμενες ημέρες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι ο Ναϊνί, ο οποίος υπηρετούσε ως εκπρόσωπος του IRGC από το 2024, «έγινε μάρτυρας».

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης ο στρατηγός έπεσε νεκρός από «δειλή αμερικανοσιωνιστική τρομοκρατική επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής, τελευταίας ημέρας του ιερού μήνα του Ραμαζανιού».

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Ο θάνατός του είναι το τελευταίο χτύπημα σε μια «μαύρη εβδομάδα» για την ηγεσία του Ιράν, καθώς μόλις την Τρίτη 17 Μαρτίου, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί (Επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).