Ο Όλιβερ Τρι, ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός γνωστός για επιτυχίες όπως τα “Life Goes On”, “Miss You” και “Alien Boy”, σκοτώθηκε σε ηλικία 32 ετών μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου το πρωί της Κυριακής (14/6) στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της .

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, η σύγκρουση σημειώθηκε στον ουρανό πάνω από το δυτικό τμήμα της πόλης και σκότωσε και τους έξι επιβαίνοντες.

Oliver Tree dies in an air crash

Two choppers collided.

This nasty mehn!pic.twitter.com/ftPYauro4U — Snr Copywriter Chinedu Junior Ihekwoaba (@thepoetpreneur) June 14, 2026

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένα από τα ελικόπτερα συνετρίβη στο πάρκινγκ μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκαλώντας πυρκαγιά που τύλιξε πολλά οχήματα.

Oliver tree dies in helicopter crash. Two helicopters collide in mid-air.

RIP 💔 https://t.co/TxDnzt3r3I pic.twitter.com/DdoZHfIlTx — 𝐖𝐚𝐲𝐳𝐞 (@wayze187) June 14, 2026

Η αιτία του ατυχήματος εξακολουθεί να διερευνάται. Ο Τρι βρισκόταν στη Βραζιλία για την παγκόσμια περιοδεία του για το τέταρτο άλμπουμ του, “Love You Madly, Hate You Badly”, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου δικής του παραγωγής.

Η περιοδεία περιελάμβανε πάνω από 70 συναυλίες σε 30 χώρες σε επτά ηπείρους. Μέχρι λίγες ώρες πριν από τη συντριβή, μοιραζόταν περιεχόμενο από την παραμονή του στη Βραζιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.