Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ήταν «θύμα μιας επίθεσης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ενώ «συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του.

«Ο συμπατριώτης μας συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο της αντίστασης. Έμαθα με βαθιά θλίψη τον θάνατό του, θύμα μιας επίθεσης ρωσικών ντρόουν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος απέτισε επίσης φόρο τιμής σε «όλους τους συναδέλφους του που, με κίνδυνο τη ζωή τους, μας ενημερώνουν και καταγράφουν την πραγματικότητα του πολέμου».

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση έγινε γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

Η FEJ και η FIJ «καταδικάζουν αυτό το έγκλημα πολέμου και καλούν τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους υπεύθυνους», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

«Είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος σκοτώνεται από ένα ντρόουν στην Ουκρανία», υπογραμμίζεται.

Η στρατιωτική ομάδα μαζί με την οποία βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσε επίσης ότι επρόκειτο για ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο Αντονί Λαλικάν «σκοτώθηκε έπειτα από ένα στοχευμένο πλήγμα ενός εχθρικού drone FPV», αναφέρεται σε ανάρτηση στο Facebook.

«Οι δύο δημοσιογράφοι φορούσαν ατομικό εξοπλισμό προστασίας» και στα γιλέκα τους «υπήρχαν αναγνωριστικές ενδείξεις, η λέξη “PRESS”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αντονί Λαλικάν εργαζόταν για διάφορα γαλλικά ΜΜΕ (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, κ.α) αλλά και ξένα (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, κ.α).

Απασχολείτο επίσης από το 2018 στο φωτογραφικό πρακτορείο Hans Lucas, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Ουίλφριντ Εστίβ.

«Πήγαινε συχνά στην Ουκρανία, γνώριζε πολύ καλά το πεδίο και ήξερε πώς να ενεργεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Εστίβ, κάνοντας λόγο για έναν «αξιαγάπητο» συνάδελφο.

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τις αρχές του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 ποικίλλει ανάλογα την πηγή. Σύμφωνα με την Unesco, 22 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 17 σύμφωνα με την ένωση SNJ.