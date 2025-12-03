Το Sky News επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση των πεντάωρων συνομιλιών που είχαν στη Μόσχα ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να συναινέσει στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συνάντηση ξεκίνησε με «κακό οιωνό», καθώς οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έτυχαν εντυπωσιακής VIP υποδοχής: αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin και περιήγηση στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτό έδωσε την εικόνα ενός ταξιδιού περισσότερο τουριστικού παρά ειρηνευτικού.

BREAKING: President Putin blames Europe for ‘hindering peace plan talks’. He adds that if Europe wants to fight a war, then Russia is ready now.https://t.co/zd0OS1nNNc 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8uey9R2uC1 — Sky News (@SkyNews) December 2, 2025



Όταν τελικά ξεκίνησαν οι συζητήσεις, μετά από καθυστέρηση μιάμισης ώρας από πλευράς Πούτιν, είχε ήδη καταστεί σαφές ότι η Μόσχα δεν θα αποδεχόταν τη νέα πρόταση. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε μόλις πριν κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, ότι εμποδίζουν την ειρήνη, θέτοντας απαιτήσεις «απαράδεκτες» για τη Ρωσία. Σε αντίθεση με την ψυχρότητα προς την Ευρώπη, η φιλοξενία προς τους Αμερικανούς ήταν θερμή. Σύμφωνα με το Sky News, αυτό εντάσσεται στη ρωσική στρατηγική να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους και να επαναφέρει την Ουάσιγκτον σε ένα πλαίσιο στενότερης συνεργασίας με τη Μόσχα.

Η Ρωσία επιδιώκει να επιστρέψει στο παλαιότερο σχέδιο των 28 σημείων που ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της, αισθανόμενη ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο, όπως η πρόσφατη κατάληψη του Ποκρόφσκ, ενισχύουν τα διαπραγματευτικά της επιχειρήματα.

Why Putin won’t agree to latest Ukraine peace plan Read our Moscow correspondent @IvorBennett‘s analysis here 🔗https://t.co/XlQJ3jTEX8 — Sky News (@SkyNews) December 3, 2025

Επιπλέον, ο Πούτιν εκτιμά πως ΗΠΑ και Ρωσία έχουν ένα κοινό συμφέρον: την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μετά το τέλος του πολέμου. Το Sky News σημειώνει ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ΗΠΑ φαίνονται να υιοθετούν μια στάση πιο ευνοϊκή προς τη Μόσχα, για παράδειγμα πιέζοντας το Κίεβο να μετακινηθεί σε μέρη όπως η Γενεύη και η Φλόριντα για συνομιλίες, ενώ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μεταβαίνουν οι ίδιοι στη Ρωσία και περιμένουν επί ώρες τον Ρώσο πρόεδρο.

🇷🇺🇪🇺 Russian President Putin says the European Union are ‘war mongers’ who are trying to sabotage peace in Ukraine. pic.twitter.com/zXGhA9SIw6 — BRICS News (@BRICSinfo) December 3, 2025

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι η εντύπωση πως η Ουάσιγκτον προτιμά την κατευναστική πολιτική έναντι της Ρωσίας αντί της άσκησης πίεσης, μια εξέλιξη που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.