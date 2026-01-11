Ένα βίαιο φαινόμενο έπληξε το βράδυ του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, την ακτή της Καλαβρίας στο Τυρρηνικό Πέλαγος της Ιταλίας και συγκεκριμένα την πόλη της Σκύλλας.

Η θάλασσα, που είχε αγριέψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, βγήκε στη στεριά σε διάφορα σημεία και πλημμύρισε τους δρόμους.

Στο βίντεο που τράβηξε ο χρήστης Carmelo Magenta και αναμετέδωσαν πολλά ιταλικά μέσα, φαίνεται η τρομακτική στιγμή που ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά τα προστατευτικά στην άκρη του δρόμου και πέφτει με δύναμη στην άσφαλτο, παρασύροντας τα δύο οχήματα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Ευτυχώς, οι οδηγοί κατάφεραν να κάνουν αναστροφή και να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

