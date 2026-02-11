Ένα απρόσμενο «νούμερο» εκτός προγράμματος, χάρισε στιγμές χαράς και γέλιου, σε όσους βρέθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό στο Μιλάνο, παρακολουθώντας έναν παιχνιδιάρη σκύλο, ο οποίος μάλλον «ζήλεψε» τους σκιέρ, και αποφάσισε να συμμετέχει με το δικό του τρόπο . Έτσι λοιπόν, μπήκε στην πίστα ελεύθερης κατάβασης και άρχισε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα αλλά και με περίσσιο ενθουσιασμό.

Οι θεατές παρακολουθούσαν χαμογελώντας, τον τετράποδο «αθλητή» να αλωνίζει στην πίστα, «κλέβοντας την παράσταση», από όλους τους σκιέρ και όχι μόνο. Κάποιοι έσπευσαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους, και κάπως έτσι το βίντεο «βρήκε τον δρόμο του», στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απολαύστε το βίντεο με το σκύλο να κάνει «φιγούρες» πατινάζ

Μέσα σε λίγες ώρες, οι χρήστες είχαν ήδη απονείμει στον σκύλο τον ανεπίσημο τίτλο του «πιο χαρούμενου αθλητή», ενώ δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια για πιθανή συμμετοχή του στο καλλιτεχνικό πατινάζ , με ελεύθερο πρόγραμμα και πολλές… αυθόρμητες φιγούρες, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Μιλάνο.

Εξάλλου, καμία υψηλή επίδοση δε μπορεί να συναγωνιστεί έναν χαριτωμένο σκύλο που αιχμαλώτισε μικρούς και μεγάλους.