Στην περιοχή Σαν Τζόρτζιο της Κατάνια, στη Σικελία, οι δημοτικές Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές περιστατικό παράνομης απόρριψης απορριμμάτων. Κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν έναν μικρό σκύλο να περιφέρεται, κρατώντας στο στόμα του σακούλα με σκουπίδια και να την αφήνει στο πεζοδρόμιο.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο δύο συνεχόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το υλικό δείχνει ξεκάθαρα ότι το ζώο είχε εκπαιδευτεί να μεταφέρει και να εγκαταλείπει τα απορρίμματα, προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να αποφεύγει την καταγραφή από τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης ρίψης σκουπιδιών.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοτική αρχή της Κατάνια τόνισε πως «η ευρηματικότητα δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για αντικοινωνική συμπεριφορά», υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τη δημόσια τάξη είναι ευθύνη όλων των πολιτών.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα που εκπαίδευσε τον σκύλο και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στην Ιταλία, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Μόνο το 2023 καταγράφηκαν περισσότερες από 9.300 παραβάσεις, αριθμός αυξημένος κατά 66% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου, οι δήμοι επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε συστήματα επιτήρησης, όπως κάμερες τύπου «wildlife» και έξυπνα συστήματα ελέγχου. Στο Παλέρμο, για παράδειγμα, έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες κάμερες, με το 93% των προστίμων να βασίζεται σε καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, η μη εξουσιοδοτημένη απόρριψη απορριμμάτων, ακόμη και οικιακών, τιμωρείται με πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.500 έως 18.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.