Ένας «καλός γείτονας», ερασιτέχνης συγγραφέας, οργισμένος πολίτης: ο συνταξιούχος που κατηγορείται ότι ήθελε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εμφανίζει πολλά πρόσωπα, όμως κανένα από αυτά δεν φαίνεται να συνάδει πραγματικά με την ακραία πράξη του.

Περνώντας μπροστά από μια σειρά πολυκατοικίες στο Λέβιτσε, μια κωμόπολη της κεντρικής Σλοβακίας, οι περαστικοί ρίχνουν μια γρήγορη ματιά προς τον έβδομο όροφο. Ο φερόμενος ως δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές, κατοικεί εδώ και 40 χρόνια σε ένα από τα διαμερίσματα που βλέπουν στη λεωφόρο, όπως είπε ένας γείτονάς του.

Ο 71χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε εν ψυχρώ τον πρωθυπουργό και «πρέπει να είχε τρελαθεί», είπε ο Λούντοβιτ Μίλε, αναφερόμενος στον «συμπαθητικό, εξυπηρετικό» γείτονα που γνωρίζει από το 1983. Μίλησαν για τελευταία φορά τη Δευτέρα. «Έχουμε όλοι μας πολιτικές απόψεις, όμως ποτέ δεν εξέφρασε πιεστικά τις δικές του», διαβεβαίωσε ο Μίλε, παραδεχόμενος ότι διαφωνούσε με «ορισμένα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση» του Φίτσο. Σε κάθε περίπτωση, μιλούσαν «ελάχιστα για πολιτική» με αυτόν τον συνταξιούχο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών, τόνισε.

Ήταν όντως μια απόπειρα δολοφονίας με πολιτικά κίνητρα, όπως υποστηρίζει η αστυνομία; «Όχι, δεν είναι δυνατόν», επέμεινε ο γείτονας, περιγράφοντας την ήσυχη ζωή ενός ανθρώπου που λάτρευε τους περιπάτους στην εξοχή με τη σύζυγό του. Εδώ και μερικά χρόνια δεν εργαζόταν πλέον ως φύλακας ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο του Λέβιτσε και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ανέσυραν από το αρχείο τους ένα βίντεο από το 2016 στο οποίο ο ύποπτος μιλούσε σε τηλεοπτικό κανάλι για την επίθεση που δέχτηκε από έναν εκνευρισμένο πελάτη, όταν εργαζόταν σε ένα σουπερμάρκετ. Στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται ένας ευκίνητος άνδρας, με γκρίζο μούσι και πολλές αμυχές στο πρόσωπο και τα χέρια.

🇸🇰 BREAKING! A video appeared on Slovak social media allegedly depicting Juraj Cintula, the shooter of Slovak Prime Minister Robert Fico, attending an anti-government/pro-Ukraine rally and shouting, “Traitors, Collaborators, Long Live Ukraine.” pic.twitter.com/ksSod8rAVt

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 16, 2024