Οι αρχές της Σλοβακίας προχώρησαν σήμερα στην απόφαση να κλείσουν όλα τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία. Η απόφαση αυτή ελήφθη για αμιγώς προληπτικούς λόγους ασφαλείας, αμέσως μετά την εκδήλωση σφοδρού ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ούζγκοροντ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τη σλοβακική μεθόριο.

Η τελωνειακή αρχή της Σλοβακίας, μέσω επίσημης ανακοίνωσης προς τα μέσα ενημέρωσης, διευκρίνισε ότι η αναστολή λειτουργίας των συνόρων ισχύει μέχρι νεωτέρας, καθώς η εγγύτητα της στρατιωτικής δραστηριότητας δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τη διέλευση πολιτών και εμπορευμάτων.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί άμεσο αντίκτυπο στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πεδίο προκειμένου να επαναξιολογήσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην παραμεθόριο ζώνη. Η διεθνής κοινότητα παρατηρεί με ανησυχία τη μεταφορά των επιχειρήσεων σε σημεία που γειτνιάζουν με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και συνεχή συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία της δημόσιας τάξης και της εθνικής κυριαρχίας.