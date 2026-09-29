Μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έπειτα από επίθεση σε σχολείο στο Στασκόφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η 61χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς είχε δεχθεί μαχαιριά στο στήθος. Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τραυματίες είναι επίσης μία 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε μαθητής του σχολείου.