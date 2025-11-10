Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Διαλευκάνθηκαν τα αίτια της μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ των δυο τρένων, η οποία σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βόρεια της Μπρατισλάβα, στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και βάσει των δηλώσεων των αρμοδίων, το πρώτο τρένο παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και ξεκίνησε την πορεία του ενώ δεν έπρεπε, με αποτέλεσμα το δεύτερο τρένο να το χτυπήσει από την πίσω πλευρά.

 

«Το τρένο πέρασε με κόκκινο φανάρι και έφυγε από τον σταθμό ενώ δεν έπρεπε. Το δεύτερο τρένο ταχείας κυκλοφορίας το χτύπησε από πίσω με ταχύτητα άνω των 100 χλμ./ώρα», δήλωσε ο Ιβάν Μπεντνάρικ, διευθυντής των Σλοβακικών Σιδηροδρόμων, στο σημείο.

Δεδομένου ότι η ταχύτητά του ανερχόταν στα 100 χλμ την ώρα, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι μεταξύ των οποίων οι 11 σοβαρά.

 


«Δεκάδες από αυτούς υπέστησαν ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Έστοκ στον τόπο του ατυχήματος, αργά χθες (9/11) το βράδυ.

 


Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι και οι δυο οδηγοί υπεβλήθησαν σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως δεν έδειξαν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Επισημαίνεται ότι στα δύο τρένα επέβαιναν 800 άτομα και είναι θαύμα ότι δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Η διαδρομή την οποία εκτελούσαν ήταν μεταξύ Σβάτι Γιουρ και Πεζίνοκ.

Να σημειωθεί ότι στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στο χωριό κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου στη Σλοβακία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 66 ατόμων.

Νωρίετρα, η Σλοβακική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (ZSSK) ανέφερε ότι το τρένο REX 1814 (από Νίτρα προς Μπρατισλάβα) συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο Ex 620 μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό Πέζινοκ, όπως μεταδίδει η Pravda. Επίσης δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Σλοβακία #σύγκρουση #τρενο