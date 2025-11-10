Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Διαλευκάνθηκαν τα αίτια της μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ των δυο τρένων, η οποία σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βόρεια της Μπρατισλάβα, στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και βάσει των δηλώσεων των αρμοδίων, το πρώτο τρένο παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και ξεκίνησε την πορεία του ενώ δεν έπρεπε, με αποτέλεσμα το δεύτερο τρένο να το χτυπήσει από την πίσω πλευρά.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station. Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck… pic.twitter.com/HoWb3wqcmc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

«Το τρένο πέρασε με κόκκινο φανάρι και έφυγε από τον σταθμό ενώ δεν έπρεπε. Το δεύτερο τρένο ταχείας κυκλοφορίας το χτύπησε από πίσω με ταχύτητα άνω των 100 χλμ./ώρα», δήλωσε ο Ιβάν Μπεντνάρικ, διευθυντής των Σλοβακικών Σιδηροδρόμων, στο σημείο.

Δεδομένου ότι η ταχύτητά του ανερχόταν στα 100 χλμ την ώρα, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι μεταξύ των οποίων οι 11 σοβαρά.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025



«Δεκάδες από αυτούς υπέστησαν ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Έστοκ στον τόπο του ατυχήματος, αργά χθες (9/11) το βράδυ.

🇸🇰 Thirty people were injured in a collision between two trains near Bratislava in Slovakia. According to the TASR news agency, citing Bratislava police, a report of a collision between two trains on the Pezinok-Bratislava line was received at 7:31 PM local time. pic.twitter.com/YoOYiuSZid — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) November 9, 2025



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι και οι δυο οδηγοί υπεβλήθησαν σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως δεν έδειξαν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Επισημαίνεται ότι στα δύο τρένα επέβαιναν 800 άτομα και είναι θαύμα ότι δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Η διαδρομή την οποία εκτελούσαν ήταν μεταξύ Σβάτι Γιουρ και Πεζίνοκ.

Να σημειωθεί ότι στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στο χωριό κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου στη Σλοβακία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 66 ατόμων.

Νωρίετρα, η Σλοβακική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (ZSSK) ανέφερε ότι το τρένο REX 1814 (από Νίτρα προς Μπρατισλάβα) συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο Ex 620 μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό Πέζινοκ, όπως μεταδίδει η Pravda. Επίσης δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.