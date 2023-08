Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σλοβενία, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των νερών, με τη βοήθεια γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταρρακτώδης βροχή, η «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων 30 ετών, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ, μετέτρεψε σε μια απέραντη λίμνη ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κα βορειοανατολικής Σλοβενίας.

Την Κυριακή, ένας άνθρωπος που συμμετείχε στην επιχείρηση απομάκρυνσης των νερών έπεσε σε μια τάφρο ενώ το πτώμα ενός δεύτερου άνδρα βρέθηκε σε έναν ποταμό. Δύο Ολλανδοί τουρίστες σκοτώθηκαν την Παρασκευή ενώ το Σάββατο βρέθηκαν νεκροί δύο κάτοικοι της περιοχής.

Σήμερα, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να ανοίξουν τους δρόμους προς τις κοινότητες που αποκλείστηκαν από τον κόσμο λόγω της πλημμύρας και να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι ζημιές σε όλη τη χώρα ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Floods in #Slovenia have been recognized as the most terrible natural disaster in the country's history

Material damage from the disaster is preliminary estimated at €500 million. Two-thirds of Slovenia suffered from floods and landslides, the country's government said. At… pic.twitter.com/l6BIz0xupm

