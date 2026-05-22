Aλλαγή πολιτικού σκηνικού στη Σλοβενία, καθώς το κοινοβούλιο της χώρας εξέλεξε νέο πρωθυπουργό τον επικεφαλής της εθνικιστικής δεξιάς, Γιάνεζ Γιάνσα.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, αλλά και χάρη στην καθοριστική ψήφο εμπιστοσύνης που παρείχε ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Γιάνσα εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι έγινε ένα αποφασιστικό βήμα για μια πιο ελεύθερη και ευημερούσα χώρα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η νέα διακυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο νομοθετικό σώμα, ο νέος πρωθυπουργός εξασφάλισε 51 θετικές ψήφους από τους 87 παρόντες βουλευτές. Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Ιούνιο, αμέσως μόλις εγκριθεί η σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών.

Ο Γιάνσα ήταν πρωθυπουργός της Σλοβενίας, μιας χώρας δύο εκατομμυρίων κατοίκων, τρεις φορές στο παρελθόν, μεταξύ 2004-22. Είναι στενός σύμμαχος του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και δηλώνει θαυμαστής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου το κόμμα του ήρθε δεύτερο, πίσω από τον συνασπισμό του απερχόμενου, φιλοευρωπαίου και φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ. Ωστόσο ο τελευταίος δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και τη Δευτέρα ο Γιάνσα παρουσίασε μια συμφωνία για τη συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας. Το Δημοκρατικό Σλοβενικό Κόμμα (SDS, 28 έδρες) θα συγκυβερνήσει με τη χριστιανοδημοκρατική Νέα Σλοβενία (NSi, 9 έδρες), με την υποστήριξη και του «Δημοκρατία» (6 έδρες) που ιδρύθηκε το 2024 από τον Άνζε Λόγκαρ, ο οποίος θεωρείται κεντρώος και προέρχεται από το SDS.

Δυο βουλευτές μικρότερων κομμάτων εντάχθηκαν επίσης στον συνασπισμό που αριθμεί πλέον 43 βουλευτές.

Το κόμμα «Αλήθεια» (Resnica), που δηλώνει αντισυστημικό και φιλορωσικό, αποφάσισε επίσης να στηρίξει τον ετερόκλητο συνασπισμό, χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν.