Σε μια κυνική ομολογία προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, καθώς χαρακτήρισε τη Λωρίδα της Γάζας ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων», δηλώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για τον τρόπο διαχωρισμού της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «ένα χρυσωρυχείο ακινήτων» στη Γάζα που «πληρώνει από μόνο του» και «έχω ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», φέρεται να είπε ο ακροδεξιός υπουργός, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σε συνέδριο για ακίνητα στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», τόνισε ο Σμότριχ, προσθέτοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο. Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, μεγάλο μέρος του μόνιμα. Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια να μετοικήσει τη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριχ, προωθούν ενεργά σχέδια για να το πράξουν. Ο Σμότριχ απέρριψε επίσης τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρκικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «σούπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», είπε.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματίες και ακολουθήθηκαν από πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Σε απάντηση, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και προσπάθησε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του αφορούσαν τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι την ευρύτερη οικονομία.

Πηγή: Times of Israel