Μήνυμα μέσω SMS, απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να συναντηθούν στο Παρίσι, το απόγευμα της Πέμπτης, αμέσως μετά τη λήξη της συνάντησης των G7 στο Νταβός, προκειμένου να συζητήσουν σε δείπνο όλα τα σπουδαία τρέχοντα διεθνή θέματα, για τη Συρία, το Ιράν και τη Γροιλανδία.

«Φίλε μου, είμαστε μαζί στην ίδια γραμμή στο θέμα της Συρίας, μπορούμε να κάνουμε μαζί σπουδαία πράγματα για το Ιράν, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς κάνεις με τη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε μαζί να χτίσουμε σπουδαία πράγματα. Μπορώ να κανονίσω μια συνάντηση μεταξύ μας και άλλων ηγετών των G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης. Μπορώ να καλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύριους και τους Ρώσους. Έλα να έχουμε μαζί ένα δείπνο στο Παρίσι την Πέμπτη πριν αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ», αναφέρει το ανωτέρω προσωπικό μήνυμα μέσω SMS του Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο ουσιαστικά τον καλεί να συμβάλλουν από κοινού στην επίλυση των διεθνών ζητημάτων.

Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος Μακρόν, ανεβάζοντας το στο Truth Social.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 20 2026, 12:47 AM ET ) Note from President Emmanuel Macron, of France: pic.twitter.com/IlmgL19lhY — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) January 20, 2026

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα απαντήσει θετικά στην ανωτέρω πρόσκληση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν θα συμμετάσχει στο συμβούλιο για την ειρήνη στη Γάζα.

«Γροιλανδία – Αμερικανικό έδαφος – Ίδρυση 2026»

Εν τω μεταξύ, σε ότι αφορά τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να καρφώνουν την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, με μια πινακίδα που γράφει «Γροιλανδία – Αμερικανικό έδαφος – Ίδρυση 2026».

New media post from Donald J. Trump (TS: 20 Jan 01:00 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/z9s2uGwiwz — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 20, 2026

Παράλληλα με την ανωτέρω ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια ακόμη, με την οποία παρουσιάζει ένα χάρτη που απεικονίζει ως εδάφη των ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία, από το Οβάλ γραφείο με τους Ευρωπαίους ηγέτες απλά να τον κοιτούν.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις δημοσίευσε μια φωτογραφία του Οβάλ Γραφείου με τον ίδιο να δείχνει έναν χάρτη που απεικονίζει τη Γροιλανδία, τη Βενεζουέλα και τον Καναδά ως μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:58 AM EST 01.20.26 President Trump just posted a photo of the Oval Office with him displaying a map that shows Greenland, Venezuela and Canada as part of the United States of America pic.twitter.com/krAMvY65Qa — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 20, 2026

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Τραμπ συνέχισε την αφήγησή του ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν. Η Δανία, είναι υπέροχοι άνθρωποι και ξέρω ότι οι ηγέτες τους είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πηγαίνουν καν εκεί. Και, ξέρετε, επειδή το πλοίο πήγε εκεί πριν από 500 χρόνια και μετά έφυγε, αυτό δεν σας δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας».

Ο κ. Τραμπ συνέχισε μιλώντας για το ΝΑΤΟ και τον ρόλο του στο να αναγκάσει τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

«Θα το συζητήσουμε με τους διάφορους ανθρώπους. Έχουμε σημειώσει τεράστια επιτυχία και, ξέρετε, έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι θα είχατε το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Τον έπεισα να πληρώσει το 5%, αντί για το 2% και να μην πληρώσει. Έχω κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρόεδρο για το ΝΑΤΟ, μακράν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας.

Γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, δήλωσε: «Όπως εξέφρασα σε όλους, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν υπάρχει γυρισμός. Σε αυτό συμφωνούν όλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι μακράν η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανασυγκρότηση του στρατού μας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, η οποία συνεχίζεται με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς.

Είμαστε η μόνη ΔΥΝΑΜΗ που μπορεί να εξασφαλίσει την ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο. Και αυτό επιτυγχάνεται, πολύ απλά, μέσω της ΔΥΝΑΜΗΣ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (19/1) ότι είναι 100% αποφασισμένος να επιβάλει δασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους ευρωπαίους συμμάχους του λόγω της αντίθεσής τους στο σχέδιό του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιβαρυνθεί με δασμό 10% «σε όλα τα εμπορεύματα» που αποστέλλονται στις ΗΠΑ από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί σε 25% από την 1η Ιουνίου, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία από την Ουάσιγκτον.

Είπε ότι το ίδιο θα ισχύει για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία και ότι «ταξίδεψαν στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς».

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έθεσαν σε κίνδυνο τόσα πολλά, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες δεκαετίες».

Ανέφερα ακόμη πως «ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει», προσθέτοντας: «Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό».

Με πληροφορίες από www.lbc.co.uk