Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε ένας ανήλικος σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής Μπάλτσοβα, στη Σμύρνη.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η επίθεση σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Salih İşgören με τον δράστη να είναι ένα 16χρονο παιδί, ο οποίος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας έναν ακόμη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

🔴 Polis merkezine saldıran şahıs yakalandı! ➥ İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki şahıs uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda 2 polis şehit olurken 1 polis yaralandı. Yakalanan şahsın görüntüleri kamerada. pic.twitter.com/pz9a2S7anf — Haber 7 (@Haber7) September 8, 2025

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση και όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε καραμπίνα για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

İzmir’de karakola silahlı saldırı! 🟥 İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı ❗️Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi 🔗https://t.co/YFIabXERh2 pic.twitter.com/NArNJtjLWT — Akşam Gazetesi (@Aksam) September 8, 2025

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τα ονόματα των δύο αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

#SONDAKIKA İzmir’de polis merkezine saldırı! Silahlı saldırıda iki polis şehit, bir polis ağır yaralandı https://t.co/SrPgWekgtK pic.twitter.com/k43Pw7b3pr — CNN TÜRK (@cnnturk) September 8, 2025

Μετά την επίθεση ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya σε ανάρτησή του δήλωσε:

«Η καρδιά μας πονάει για τον λαό μας. Πραγματοποιήθηκε ένοπλη επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Salih İşgören της Balçova στη Σμύρνη. Μετά από αυτή την αποτρόπαια επίθεση, δυστυχώς, ο Αρχηγός της Αστυνομίας 1ης Τάξης, Επιθεωρητής Αστυνομίας Muhsin Aydemir, και ο Αστυνομικός Hasan Akın έπεσαν θύματα, ενώ ο Αστυνομικός Ömer Amilağ τραυματίστηκε σοβαρά και ο Αστυνομικός Murat Dağlı τραυματίστηκε ελαφρά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τους ηρωικούς μας μάρτυρες και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Ο ύποπτος για το συμβάν, E.B. (16), συνελήφθη. Έχει ξεκινήσει η έρευνα για το συμβάν. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις.»