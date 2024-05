Ο Μίκαλε Στουρτζενμπέργκερ ήταν πρώην εκπρόσωπος Τύπου του CSU (Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας) και εις βάρος του διεξήχθη έρευνα από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Βαυαρίας επειδή, συνέδεε το Ισλάμ με τον φασισμό.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2

— Huginn and Muninn Intelligence (@HM_Int3lligence) May 31, 2024