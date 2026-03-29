Σοκαριστική είναι η στιγμή που η Αμερικανίδα μαχήτρια MMA, Maycee Barber, έμεινε ανάσκελα και αναίσθητη μετά από ένα από τα πιο βάναυσα νοκ άουτ στην ιστορία του UFC το βράδυ του Σαββάτου (28/3).

Ειδικότερα, η 27χρονη Barber είναι ένα από τα καλύτερα γυναικεία ταλέντα του αθλήματος αλλά υπέστη ένα σοκαριστικό νοκ άουτ από την Μεξικανή αντίπαλό της, Alexa Grasso, στο UFC Fight Night 271 στο Σιάτλ, με τους οπαδούς να φοβούνται για την υγεία της μετά από ένα απίστευτα βίαιο τέλος του αγώνα.

Συγκλονιστικές εικόνες – Έμεινε αναίσθητη μετά από τη λαβή

Σε σκηνές που μεταδόθηκαν ζωντανά στην τηλεόραση σε όλη την Αμερική και όχι μόνο, η Barber φαινόταν να έχει νοκ άουτ από μια γροθιά στα μέσα του πρώτου γύρου, μόνο και μόνο για να ορμήσει η αντίπαλός της και να αρχίσει να την πνίγει.

Η Barber φαινόταν αναίσθητη πριν πέσει στο έδαφος, και ο διαιτητής έσπευσε να τη βοηθήσει για να σταματήσει τον αγώνα και να τερματίσει τα βάσανά της, καθώς η Grasso άρχισε να σφίγγει το λαιμό της.

Προσπάθησε να πιαστεί από τον διαιτητή για βοήθεια

Σε τρομακτικές σκηνές, η τραυματισμένη Barber φάνηκε στη συνέχεια να προσπαθεί να αρπάξει τον διαιτητή για βοήθεια, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από τα πόδια του πριν την ξαπλώσει ανάσκελα στη μέση του κλουβιού, προς μεγάλη ανησυχία των τηλεθεατών.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια ξάπλωσε στη συνέχεια με τα χέρια της ανοιχτά και τα μάτια της ανοιχτά, ενώ παρέμενε αναίσθητη στο στρώμα, με τους γιατρούς να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Μετά από μερικούς σύντομους πανηγυρισμούς, η Γκράσο γονάτισε και ακολούθησε μια ζοφερή σκηνή στην οποία οι γιατροί προσπάθησαν να βοηθήσουν την Μπάρμπερ να ανακτήσει τις αισθήσεις της, ενώ η νικήτρια του αγώνα παρακολουθούσε.

Απίστευτο είναι το γεγονός ότι μετά από λίγα λεπτά η Μπάρμπερ σηκώθηκε και μάλιστα στάθηκε δίπλα στον διαιτητή και την Γκράσο, καθώς ανακοινώθηκε ο νικητής.

Σε κατάσταση σοκ οι θεατές

Τα πλάνα του περιστατικού εξαπλώθηκαν ραγδαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι οπαδοί σοκαρίστηκαν βλέποντας να εκτυλίσσεται «ένα από τα πιο βίαια χτυπήματα στην ιστορία του UFC».

OH MY GOODNESS ALEXA GRASSO FINISHES MAYCEE BARBER!! 📺 @paramountplus pic.twitter.com/dMNRIKuLEt — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) March 29, 2026

I think the UFCs production team will have a long talk tonight. They held on that shot way too long. Not saying go to Olympic broadcast mode where any injury is not shown, but they held on that closeup too long https://t.co/pDQbHzE6tb — Rodrigo Del Campo González (@RodDelCampo) March 29, 2026

Κάποιος έγραψε: «Θεέ μου, αδερφέ, η Άλεξα Γκράσο μόλις πήρε την ψυχή της Μέισι Μπάρμπερ».

Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Σίγουρα της αφαίρεσα χρόνια από τη ζωή. Ήταν έξω με τα μάτια της ανοιχτά για περίπου 45 δευτερόλεπτα».

Ένας τρίτος ανήσυχος θεατής σημείωσε: «Ήταν ένας απαίσιος διαιτητής όταν την έχασαν. Δεν έπρεπε να εφαρμοστεί ο πνιγμός. Δεν μπορείς να σε πνιγούν και να σε πνιγούν. Θα μπορούσες να πεθάνεις».

Η Μπάρμπερ έχει πλέον ρεκόρ 15-3 στην καριέρα της στο MMA και η ήττα το Σάββατο το βράδυ ήταν η πρώτη της από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ηττήθηκε από την ίδια αντίπαλο, την Γκράσο.

Από εκείνον τον αγώνα, είχε κερδίσει επτά συνεχόμενες φορές και ήλπιζε απεγνωσμένα να πάρει εκδίκηση από έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της.

Πηγή: Daily Mail