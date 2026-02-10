Η γαλλική Δικαιοσύνη δημοσιοποίησε την Τρίτη 10/2, μία από τις πλέον ανατριχιαστικές υποθέσεις που έχει απασχολήσει τις Αρχές: Ένας 79χρονος πρώην καθηγητής, ο οποίος βρίσκεται σε κράτηση από το 2024, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό τουλάχιστον 89 ανηλίκων, ανάμεσα στο 1967 και το 2022.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει σοκ τόσο στη Γαλλία, όσο και στο εξωτερικό, εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολύπλοκες στα χρονικά, καθώς οι γαλλικές Εισαγγελικές Αρχές απευθύνουν έκκληση σε θύματα και μάρτυρες να καταθέσουν στοιχεία για περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν σε πολλές χώρες του κόσμου: από την Ευρώπη και την Αφρική μέχρι την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Το “USB” της φρίκης

Κεντρικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί ένα USB stick που περιείχε εκτενή αρχεία και προσωπικές σημειώσεις του 79χρονου. Σε αυτά, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Γκρενόμπλ, περιγράφονται σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους ηλικίας 13 έως 17 ετών και έχουν καταγραφεί λεπτομέρειες για δεκάδες φερόμενα περιστατικά.

Το USB ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αρχίσει να ανησυχεί για την προσωπική και σεξουαλική ζωή του θείου του.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 79χρονος ομολόγησε επίσης δύο ανθρωποκτονίες: την ασφυκτική δολοφονία της μητέρας του με μαξιλάρι, στη δεκαετία του 1970, και της θείας του, στη δεκαετία του 1990.

Σε σημειώσεις που βρέθηκαν στο ψηφιακό αρχείο, περιγράφει τη δολοφονία της θείας του λέγοντας ότι τη σκότωσε για να μπορέσει να ταξιδέψει στη νότια Γαλλία, ενώ αυτή προσπαθούσε να τον πείσει να μην ταξιδέψει.

Οι Εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης σκοπεύει να ενθαρρύνει περισσότερα θύματα και μάρτυρες να εμφανιστούν, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα των εγκλημάτων τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Σειρά υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης

Η υπόθεση του 79χρονου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά σοβαρών υποθέσεων σεξουαλικής βίας και κακοποίησης ανηλίκων και άλλων θυμάτων:

Το 2025 καταδικάστηκε στη Βρετάνη ένας χειρουργός, ο Joël Le Scouarnec, για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση 299 παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν ασθενείς του, με θύματα ακόμα και παιδιά κάτω των 15 ετών.

Παλαιότερες δίκες, όπως αυτή της Ζιζέλ Πελικό, που περιελάμβανε δεκαετίες φρικιαστικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγό της, έχουν ρίξει φως στη διάσταση των αποτρόπαιων εγκλημάτων εντός των γαλλικών συνόρων.

Με πληροφορίες από: The Local France