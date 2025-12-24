Πανικός προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη από επίθεση σκύλου σε ενός έτους παιδί.

Πίτμπουλ του επιτέθηκε και χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο πόδι.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν βίντεο από την επίθεση, η οποία έγινε το πρωί της περασμένης Κυριακής. Το σκυλί φαίνεται να μην αφήνει το παιδί από τα σαγόνια του.

«Καλέστε την αστυνομία. Κάποιος να τον απομακρύνει! Κάποιος, σας παρακαλώ» φώναζε η μητέρα του παιδιού.

Σημειώνεται πως το πίτμπουλ, ο Disco Bubba, όπως ονομάζεται, άφησε το αγοράκι μόνο όταν κάποιος του άρπαξε τα γεννητικά όργανα.

«Θεέ μου. Υπάρχει μια τρύπα στο πόδι αυτού του αγοριού» σχολίασε ένας άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

«Το πίτμπουλ αυτό περπατάει ελεύθερα, είναι επικίνδυνο»

Μίλησε στους αστυνομικούς , ο πατέρας του παιδιού και δήλωσε ότι το σκυλί επιτέθηκε στον γιο του όταν είδε μπροστά του να κουνιέται το πόδι του αγοριού, καθώς ο ίδιος το σήκωνε ψηλά.

Οι Αρχές τόνισαν πως δεν θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά η οικογένεια του μικρού παιδιού διαμηνύει ότι θα αναζητήσει άλλους τρόπους για να θανατωθεί το πίτμπουλ.

Τέλος, ο θείος του αγοριού τονίζει πως «το πίτμπουλ αυτό περπατάει ελεύθερα, αυτό είναι επικίνδυνο».

Πηγή: New York Post