Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στη Τουρκία με βίντεο που καταγράφει κακοποιήση ηλικιωμένου σε γηροκομείο στην Κωνσταντινούπολη.

Το βίντεο βγήκε στο φως τον Ιούλιο του 2023 και καταγράφει τον σύζυγο της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου, Erol Konuk, να χτυπάει τα χέρια ηλικιωμένου και να του μιλά με ένταση και αγριότητα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Konuk απείλησε το προσωπικό του γηροκομείου, καθώς εκείνη τη περίοδο φέρεται να συνέβησαν πολλά αντίστοιχα περιστατικά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται, ακόμα, ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διαγράφηκε, γεγονός που αυξάνει τις υποψίες για την κάλυψη των βίαιων περιστατικών.

Εξαιτίας των απειλών το προσωπικό του γηροκομείου αποσιώπησε τα περιστατικά κακοποίησης.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τασάρ, ο ηλικιωμένος που φαίνεται να κακοποιείται στο βίντεο έφυγε από τη ζωή και δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία στη σορό. Αυτό δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.