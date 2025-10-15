Σε σοκ βρίσκεται το Μιλάνο από την εν ψυχρώ δολοφονία του γνωστού μοντέλου Πάμελα Tζενίνι, που κατακρεουργήθηκε σήμερα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο διαμέρισμά τους.

Η Παμέλα Τζενίνι, 29 ετών, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της Τζανλούκα Σοντσίν.

Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare 👉 https://t.co/hm5GpJGuYF pic.twitter.com/SXe1YdpIQL — Tg La7 (@TgLa7) October 15, 2025

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναβρούν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

«Ήρθαν για το ντελίβερι» είπε στον δολοφόνο της, όταν χτύπησαν το κουδούνι οι αστυνομικοί

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού. Ο δράστης, επιχειρηματίας στο επάγγελμα, την δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ η Παμέλα, από το μπαλκόνι, ακουγόταν να φωνάζει και να ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια.

Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno a Milano #15ottobre #milano https://t.co/J7sjPdgQt0 — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) October 15, 2025

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://t.co/8W9Dr7f9da pic.twitter.com/XHsX3V9ZaK — IlSole24ORE (@sole24ore) October 15, 2025

Η Πάμελα Τζενίνι ήταν μοντέλο, επιχειρηματίας και σύμβουλος ακινήτων. Με καταγωγή από το Μπέργκαμο, είχε ιδρύσει μια μάρκα μπικίνι με μια φίλη της.